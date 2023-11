Gaza | scattato il cessate il fuoco tra Israele e Hamas Scontri a Dublino | auto in fiamme e negozi saccheggiati

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 23 novembre 2023) Slittano tregua e rilascio degli ostaggi a, inizialmente previsti per oggi. Non avverranno prima di domani. Ma una fonte israeliana spiega che il ritardo non deriva da una rottura con, ma dalla necessità di risolvere questioni amministrative. Gli Usa: per gli ostaggi si stanno elaborando i dettagli logistici finali. Secondo il Qatar - mediatore con Egitto ed Usa - l’annuncio dell’inizio della tregua potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nella notte sono proseguiti i raid israeliani, almeno 15 persone uccise a Khan Yunis. Intanto, i militari hanno arrestato il direttore dell’ospedale al-Shifa mentre si dirigeva verso sud.