Gaza | le eSim stanno aiutando i civili a rimanere connessi a internet

Le eSim stanno aiutando i civili di Gaza a rimanere connessi a internet WIRED Italia

eSIMs: How Gaza got vital connectivity during communications ... Anadolu Agency | English

Tongxin Micro Receives GSMA Certification and Partners with Valid to Boost eSIM Global Deployment

MADRID, Nov. 23, 2023 /PRNewswire/ -- Tongxin Micro, an industry-leading semiconductor solution provider, and Valid, a leading provider of interoperable eSIM services around the world, have jointly ...

Cos'è Pallywood, la vergognosa teoria del complotto che nega le morti palestinesi

La giornalista egiziana Mirna El Helbawi, per esempio, si è mossa per fare in modo che i civili di Gaza potessero ricevere eSim da attivare sui propri telefoni per collegarsi ai ripetitori localizzati ...