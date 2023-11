Gaza | la tregua slitta | nessun ostaggio rilasciato

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 23 novembre 2023) Contrariamente a quanto sembrava, giovedì 23 novembre quasi certamente non ci sarà alcunanella guerra afra Israele e Hamas. Il gruppo terrorista palestinese non ha presentato l’elenco dei cittadini che intende liberare né ha ratificato l’accordo raggiunto tramite la mediazione del Qatar. Tel Aviv ha fatto sapere che il rilascio degli ostaggi non è previsto prima di venerdì 24 novembre. Finora è trapelata l’informazione secondo cui Hamas intenderebbe liberare in totale 30 minori, 8 madri e 12 donne, in cambio di 150 palestinesi. A fine mese, poi, dovrebbe avvenire un nuovo scambio di prigionieri. Devastazione a. Foto X @ahmedshameya995Il Papa: “Non è più guerra, è terrorismo“ La paralisi dell’accordo sullanon dipenderebbe comunque da un fallimento dell’intesa. Ma da motivi ‘tecnici’, se così ...