Gaza | domani scatta la tregua e il primo scambio di prigionieri | Hamas libererà 13 ostaggi | sono donne e bambini della stessa famiglia

Qatar, 13 donne - bimbi della stessa famiglia i primi ostaggi

I 13 ostaggi che saranno rilasciati da Hamasdovrebbero essere donne e bambini della stessa famiglia, tenuti in prigionia a. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri qatarino, Majed Al - Ansari. Israele ha deciso di non ...

Gaza, domani il rilascio dei primi 13 ostaggi e la tregua - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Israele-Hamas, fonti Qatar: tregua entrerà in vigore da domani alle 7 Sky Tg24

Manovra 2024, governo convoca sindacati. Landini: "Domani c'è sciopero, cambiamo data"

Per noi domani è impossibile essere in presenza ... arrestato il marito Classifica delle città più pericolose d'Europa: le italiane ai primi posti Gaza: Afp, decine di vittime ignote sepolte in fossa ...

MEDIO ORIENTE - La tregua tra Israele e Hamas in vigore da venerdì 24 novembre alle ore 7, conferme da Hamas e Qatar

Il braccio armato di Hamas, le brigate Ezzedine al-Qassam, ha confermato con un comunicato che la tregua a Gaza mediata dal Qatar "inizierà ... Saranno 13 gli ostaggi israeliani liberati domani a ...