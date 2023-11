Gasperini stuzzica il Napoli | “Sono in difficoltà | magari quest’anno…”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 23 novembre 2023) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in vista della sfida contro il: “Gli azzurriin, chissà che”. Notizie calcio– In vista della sfida di campionato contro il, il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A. L’allenatore degli orobici si è soffermato sul momento difficile che stanno attraversando gli azzurri: “Ilsta vivendo dellequest’anno e questo aumenta le possibilità per la zona Champions League. Chissà che”. Parole che testimoniano comeveda nel match casalingo contro la squadra dell’ex Walter Mazzarri ...