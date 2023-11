Gasperini | 'Ai tempi del Genoa fui vicino alla Juve'

Napoli, si ferma anche.De Laurentiis: il presidente operato al ginocchio, sui social si scatena l'ironia

...e si trova subito di fronte ad una sfida molto complicata sul capo dell'Atalanta di. La ... Mentre Gigi si domanda: "di recupero Può giocare contro l'Inter ". Napoli, il calendario ...

Serie A, Atalanta - Gasperini su Ilicic: "A un certo punto ha perso 10 ... Eurosport IT

Gasperini si commuove per Ilicic: svelato il motivo in diretta Corriere dello Sport

De Laurentiis aveva bloccato Gasperini, valigia pronta. Ma era una "recita" del patron

Ma era uno scherzo. Oppure una recita. In ogni caso, Gasperini resta con il cerino in mano, perché Mazzarri fa dietrofront e prolunga la sua permanenza al Napoli". "Col Gasp che ci mette tempo a ...

Panchina Napoli, retroscena Gasperini: due volte è stato contattato da De Laurentiis

Notizie Calcio Napoli - Atalanta-Napoli sarà anche la sfida tra Gian Piero Gasperini e Walter Mazzarri, tecnici over 60 in un calcio moderno che presenta profili sempre più giovani in panchina. Protag ...