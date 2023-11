Gasparri presidente di una società di Cybersecurity. All’insaputa del Senato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 novembre 2023) Baci, abbracci, brindisi. Ma non è tempo di far festa per Maurizioneodeiri di Forza Italia che è invece assai preoccupato: fra due settimane al massimo andrà in onda Report il programma di Sigfrido Ranucci che lo stessoha incalzato di fronte alla Commissione di Vigilanza Rai dove il conduttore era stato trascinato per volontà del centrodestra. Spunta unadimai dichiarata. Ecco perché Maurizioha lasciato la vicepresidenza delMa ora si capisce un po’ meglio il perché – al di là delle indiscrezioni che volano di bocca in bocca da giorni a Palazzo Madama – dello show dia San Macuto: l’esponente di Forza Italia risultadi ...