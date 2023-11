Gasparri presidente all’insaputa del Senato di una società di Cybersecurity L’anticipazione della puntata di Report dopo l’articolo de La Notizia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Nelle ultime settimane Mauriziosi è scagliato più volte contro, fino ad arrivare alla convocazione in Commissione di Vigilanza Rai del 7 novembre, accusandodi confezionare un’inchiesta per vendetta”. Inizia così, dalIa finestoria, il lancioclip di, prossima all’uscita, sulle attività extraparlamentari delre di Forza Italia, Maurizioche, come rivelato oggi da La, èdel Cda di unache opera nel campo, caricaquale ha tenuto all’oscuro il. Ecco ...