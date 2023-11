Garanzia autonoma “saltuaria” | la Cassazione apre un nuovo filone

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 novembre 2023) di Salvatore Magliocca Da diversi anni, precisamente dalla adozione della sentenza 3947 (Cass. S.U.) del 2010, i cauzionisti si appassionano a discutere circa la qualificazione di “” che le fideiussioni, anche assicurative, acquisirebbero in funzione della citata sentenza. Molteplici sono le interpretazioni e soprattutto le “correnti di pensiero” in cui si suddividono i vari esperti che non possono comunque negare il chiaro e netto orientamento giurisprudenziale che riguarda l’argomento nella sua interezza. In effetti dalla citata sentenza del 2010, il numero delle occasioni in cui le varie corti adite dalle Compagnie, che hanno provato a opporre resistenza a questo sistema di interpretazione, sono state molteplici. In effetti dalla citata sentenza del 2010, il numero delle occasioni in cui le varie corti adite dalle Compagnie, che ...