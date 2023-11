Galeone | «Allegri contro l’Inter vi sorprenderà»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Giovanni, ex allenatore, ha parlato die della sfida tra Juventus e Inter a La Gazzetta dello Sport Giovanni, ex allenatore, ha parlato die della sfida tra Juventus e Inter a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Scaramantico e geniale: convi… Conosco bene Max: è un estroso da sempre.i nerazzurri non starà tutti dietro, sarebbe pericoloso. Max è dall’estate che è contento della squadra. Dice che i giocatori lo seguono e hanno voglia di crescere e migliorare. Mica come qualche campione che c’era lo scorso anno…». CONTINUA SU JUVE NEWS 24