Frederik di Danimarca torna in pubblico dopo lo scandalo | con una nuova strategia “L’amante” | intanto…

(Di giovedì 23 novembre 2023)dinon è mai stato visto sorridere così tanto income in questi giorni, a poche settimane di distanza dalla pubblicazione delle immagini che lo ritraevano a Madrid, in gran segreto, a godersi la serata (e la notte) in compagnia di una donna, Genoveva Casanova, che non era sua moglie. Un sorriso, quello dell’erede al trono, che, però, sa un po’ di imbarazzo. L’imbarazzo di essere stato colto in mondovisione con le mani nel sacco o, supponendo che tra i due diretti interessati ci sia solo un’innocente amicizia, di aver comunque messo in dubbio l’immagine di coppia solida che lui e la principessa Mary finora erano riusciti abilmente a costruire. Perché di coppie che scoppiano, ce ne sono tantissime. Quando si ...