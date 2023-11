Freddo intenso nel fine settimana | neve anche a bassa quota

Leggi su agi

(Di giovedì 23 novembre 2023) AGI -in arrivo nel weekend e maltempo possibilenellaa cavallo tra novembre e dicembre. La rimonta di un campo di alta pressione verso la nostra Penisola porta un generale miglioramento delle condizioni meteo. Solo sulle regioni del Sud avremo ancora la possibilità di qualche acquazzone sparso. Con l'arrivo del weekend, però, ecco piombare sull'Italia un frontedi estrazione artica, con un crollo delle temperature su valoridi 6-8 gradi al di sotto delle medie del periodo e una rapida fase di maltempo soprattutto per il Centro-Sud, oltre a possibili nevicate fino a quote collinari. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostranoper la prossimaun'evoluzione piuttosto ...