Fratelli d’Italia vuole processare pure la Gruber

(Di giovedì 23 novembre 2023) Controllare tutto, tutto. L’ossessione della maggioranza si abbatte questa volta su Lillie la rete televisiva La7 e vede come protagonista Federico Mollicone (nella foto), presidente della Commissione Editoria e responsabile nazionale cultura e innovazione di. Due giorni fa Mollicone ha deciso di immolarsi contro l’opinione cheaveva espresso durante la sua trasmissione Otto e mezzo dicendo a Francesco Specchia di Libero, riferendosi a un titolo apparso proprio sul suo giornale, che “non si può negare che in Italia ci sia una forte cultura patriarcale e che questa destra-destra al potere non la stia contrastando tanto”. L’ossessione della maggioranza si abbatte questa volta su Lillie La7 e vede come protagonista Federico Mollicone In prima battuta era stata ...