Forza Italia | ‘staffetta’ al Senato | Licia Ronzulli vicepresidente al posto di Gasparri

Filippo Turetta torna in Italia: quando e dove è prevista la consegna alle autorità

Lo ha fatto capire il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aprendo alla Farnesina la riunione del Comitato interministeriale di Alto livello (Cimin) delladi Gendarmeria europea (Eurogendfor). ...

Crescono Forza Italia e M5S, scende il Pd AGI - Agenzia Italia

Sondaggi politici, Pd al 19,3%: è il dato peggiore da quando c’è Schlein. Crescono M5S e Forza Italia la Repubblica

Ronzulli elected deputy Senate speaker with 102 votes

(ANSA) - ROME, NOV 23 - Centre-right Forza Italia (FI) Senator Licia Ronzulli was on Thursday elected deputy speaker of the Senate with 102 votes in favour, 50 blank ballots, 5 null ballots and 6 ...

Berlusconi: Mulè (Fi) assolto da diffamazione contro giudice Esposito

Roma, 23 nov (Adnkronos) - Il tribunale di Roma ha assolto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, dall’accusa di aver diffamato e partecipato a “una campagna ...