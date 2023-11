Fondi “Obiettivo Sostenibilità | facciamo la differenza” | convegno della Banca Popolare di Fondi

Leggi su temporeale.info

(Di giovedì 23 novembre 2023)– L’Auditoriumdiha ospitato “la. Sfide ed opportunità per le PMI” rganizzato in collaborazione con “The European House – Ambrosetti”. L’iniziativa ha catalizzato l’attenzione su sfide e opportunità legate all’adozione di pratiche sostenibili da parte delle PMI, anche in vista delle nuove disposizioni normative. Dopo L'articolo Temporeale Quotidiano.