Fiumicino nelle serie Tv in onda sulla Rai con tanti giovani e location simboliche del territorio

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 novembre 2023), 23 novembre 2023 – La città diè protagonista in questi giorni delle nuovetv targate Rai dedicate in particolare ai: “Noi siamo leggenda” e “Un Professore 2”. Su Rai Due sta andando inlateen “Noi siamo leggenda” con protagonistissimi attori particolarmente amati dagli adolescenti come Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Valentina Romani, protagonisti indiscussi della fiction “Un Mare Fuori”, insieme con Ettore Bassi, Claudia Pandolfi e Giulio Pranno. Il regista Carmine Elia, insieme con la società di produzione cinematografica Fabula Pictures, si sono avvalsi della collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di, e del suo direttore Alessandro De ...