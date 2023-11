Firenze | i giardini di viale Nenni chiuderanno la sera | ritrovo notturno di balordi

Maltempo a Firenze e Bagno a Ripoli : giardini e parchi non accessibili

Maltempo in Toscana : scuole chiuse a Massa - Carrara - Livorno e Grosseto. A Firenze stop a parchi e giardini

Firenze : babbo accoltellato per rapina ai giardini di Rifredi mentre gioca col figlio

Sicurezza a Firenze - in campo 40 volontari in divisa in piazze e giardini della città