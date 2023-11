Fiorentina | le condizioni di Milenkovic per il Milan

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Le ultime sullefisiche di Nikola, difensore della, per la gara contro ilDopo la pausa delle nazionali, il campionato di calcio ritornerà con un’interessante sfida tranel prossimo weekend. Per i viola buone notizie riguardano il difensore Nikola, precedentemente in dubbio a causa di un piccolo problema con la nazionale serba. Nella sessione di allenamento di mercoledì, il difensore si è unito regolarmente al gruppo senza mostrare segni di disagio. Tuttavia Italiano dovrà comunque fare a meno dello squalificato Luca Ranieri, mentre i sudamericani Quarta, Mina e Nico Gonzalez dovrebbero tornare ad allenarsi con la squadra a partire da domani.