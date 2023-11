Fiorentina | Beltran e Kayode recuperati per il Milan

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) Al Viola Park, la squadra di Italiano torna ad allenarsi insieme ai giocatori rientrati dai propri ritiri nazionali. Avevano già fatto ritorno in gruppo Biraghi, Bonaventura e Milenkovic e oggi anche Kouame, Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Mina si sono uniti ai Viola, con Mina che ha svolto una seduta personalizzata.del tutto, pronti per scendere in campo sabato contro il. Luca Ranieri, squalificato, è per ora l’unico assente sicuro della prossima gara. SportFace.