Finisce con lo scooter nel tombino | 50enne muore nel Casertano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn, Giovanni Pagliuca, è morto a Mondragone (Caserta) in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto losu cui viaggiava. Il sinistro è avvenuto nei pressi della rotonda dei Palazzi ex Cirio. Secondo quanto accertato dalla polizia locale, l’uomo avrebbe centrato uncadendo violentemente sull’asfalto; in testa non aveva un casco omologato. Sono in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il mezzo è stato sequestrato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.