Finali di Coppa Davis | Sinner pareggia con l’Olanda | l’Italia fa 1-1

(Di giovedì 23 novembre 2023) Malaga – Jannikbatte Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-1 in 1h13? econquista il punto dell'1-1 contronei quarti di finale di2023. Sarà il doppio a decidere chi tra Italia e Olanda arriverà in semifinale Nel primo incontro Matteo Arnaldi spreca 2 match point e viene sconfitto da Botic van de Zandschulop, che si impone per 6-7 (6-8), 6-3, 7-6 (9-7). Il capitano azzurro Filippo Volandri punta sue Lorenzo Sonego nel doppio contro Wesley Koolhof e Tallon Griekspoor. (Adnkronos) Foto Corinne Dubreuil/ATP Tour – nittoatpfinals.com