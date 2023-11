Filippo Turetta sabato in Italia

Leggi su agi

(Di giovedì 23 novembre 2023) AGI -tornerà incon un volo non di linea che partirà da Francoforte intorno alle 10. Il 22enne ha cambiato avvocato scegliendo Giovanni Caruso che è anche professore ordinario all'università di Padova. Congedato, dunque, il precedente difensore, Emanuele Compagno. Comune sarà parte civile in eventuale processo Il Comune di Vigonovo sara' parte civile in un eventuale processo a carico di, accusato di avere ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, originaria del paese di 10 mila abitanti in provincia di Venezia. Lo dice all'AGI il sindaco Luca Martello: "Se ci sara' un processo, noi ci saremo, stiamo gia' studiando come muoverci in questo senso"