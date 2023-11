Filippo Turetta? Non parliamo di genere | contano gli individui

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Gli uxoricidi, i matricidi, i fratricidi, i parricidi non chiamiamoli femminicidi. E ai “bravi ragazzi” non dovremmo dare dei matti. Faccio una premessa, ché di questi tempi non basta un'armatura. Per questa riflessione devo ringraziare due uomini. Silvano Petrosino, filosofo, professore all'Università Cattolica di Milano; mio cugino (non è una canzone di Elio e le storie tese) e la sua tesi sui men's studies, branca di studi nata nei Paesi anglosassoni negli anni Settanta e che analizza la virilità come prodotto sociale. Partiamo dai dati e dalla storia: all'ultima inaugurazione dell'anno giudiziario della Cassazione, l'allora primo presidente Piero Curzio sottolineò il calo degli omicidi negli ultimi decenni - erano circa 2.000 l'anno negli anni ‘90- ma aveva definito «un'ombra inquietante» il dato stabile dei femminicidi. Stando ai numeri del “Servizio analisi criminale” del ...