Filippo Turetta | “non ho avuto il coraggio di farla finita”

(Di giovedì 23 novembre 2023) . Presto sarà estradato con un volo militare per evitare di turbare l’ordine pubblico Dopo l’arresto,avrebbe ammesso l’omicidio di Giulia e – secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe detto: «Ho ammazzato la mia fidanzata, ho vagato questi giorni perché cercavo di, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello alla gola, ma non hoildi». Gli agenti tedeschi hanno rinvenuto nella borsa diun coltello da cucina con una lama di dodici centimetri. Inoltre, c’era sangue ovunque: sulle sue scarpe, sui vestiti, sui sedili dell’auto. L’autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin sarà eseguita il primo ...

Via libera alla consegna di Filippo Turetta all'Italia

Filippo Turetta? Non parliamo di genere - contano gli individui

Filippo Turetta - le prime parole : «Ho ucciso Giulia». Poi la confessione : «Volevo uccidermi - ero con il coltello alla gola ma non ho avuto coraggio». Domani in Italia

Giulia Cecchettin - verso la perizia psichiatrica per Filippo Turetta : «Infermità mentale»

"Volevo uccidermi anch'io ma non ho avuto coraggio"

Nulla osta. L'atteso ok dei giudici di Naumberg all'estradizione di, il giovane che ha massacrato la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin la sera dell'11 novembre, è stato ufficializzato ieri mattina. "Non è necessaria un'ulteriore decisione giudiziaria ...

Giulia Cecchettin, Turetta: "Ho pensato di farla finita". Germania concede l'estradizione Sky Tg24

Le prime parole di Filippo Turetta su Giulia Cecchettin dopo l'arresto in Germania: "Ho ucciso la mia ragazza" Virgilio Notizie

Giulia Cecchettin in un audio: "Vorrei che sparisse dalla mia vita". Filippo Turetta forse già domani in Italia

Così Giulia Cecchettin, in un audio inviato alle amiche, parlava così del rapporto con Filippo Turetta, dopo la fine della relazione. Le parole della giovane sono contenute in un audio di Chi l'ha ...

Lo stupro sventato a Milano è l'esempio plastico del fatto che, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, non ci giriamo più dall'altra parte

Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin ci siamo polarizzate in tifoserie: tutti gli uomini hanno le mani sporche di sangue, oppure no, esistono i «maschi evoluti». E ci siamo messe a utilizzare una ...