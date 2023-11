Filippo Turetta | la drammatica notizia sul fratello Andrea

Leggi su tvzap

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il gesto dinei confronti della sua ex ragazza Giulia Cecchettin, ha sfasciato due intere famiglie. Se da una parte la famiglia Cecchettin deve fare i conti con il dolore e la morte di una figlia, una sorella, dall’altra parte i genitori didovranno vivere con il peso di un figlio assassino. Poi c’è, ilminore di. Ecco come ha reagito quando ha scoperto cosa aveva fatto il. Leggi anche:, la macabra scoperta nell’auto dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin Leggi anche: Giulia Cecchettin, la scoperta sui rilievi del medico legale, il dramma per i familiari Sì da parte della Germania di riportare ...