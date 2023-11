Filippo Turetta | il dramma del fratello Andrea | 18 anni Parla il papà Nicola

(Di giovedì 23 novembre 2023) Non solo i genitoried Elisabetta, neldel caso di Giulia Cecchettin c’è anche, ilminore di, il 22enne che sabato 11 novembre ha ucciso a coltellate l’ex fidanzata, ha nascosto il suo cadavere in un dirupo nei pressi del lago Barcis, in provincia di Pordenone, e ritrovato una settimana dopo grazie al fiuto di Jageer, 4, un flat coated retriever impegnato nelle ricerche insieme al suo padrone. Mercoledì 22 novembre, il tribunale regionale superiore di Naumburg ha dato il via libera all’estradizione diin Italia. Al momento il giovane rinchiuso nel carcere di Halle accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha dato il proprio consenso a venire ...

Giulia Cecchettin in un audio : "Vorrei che Filippo sparisse dalla mia vita". Turetta forse già domani in Italia

... dopo l'uscita al centro commerciale, non è più tornata a casa perché ammazzata proprio dal suo ex fidanzato. Un audio, mandato in onda durante l'edizione di ieri delle 20 del Tg1 e ...

Giulia Cecchettin, Turetta: "Ho pensato di farla finita". Germania concede l'estradizione Sky Tg24

Così Giulia Cecchettin, in un audio inviato alle amiche, parlava così del rapporto con Filippo Turetta, dopo la fine della relazione. Le parole della giovane sono contenute in un audio di Chi l'ha ...

Le parole della giovane, dopo la fine del rapporto: "Mi sento in colpa, ho paura si faccia male". Ok della Germania all'estradizione del 22enne: : "Volevo uccidermi, ma non ho avuto coraggio" ...