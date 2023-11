“Filippo bravo ragazzo” | il racconto dell’amico ribalta ogni cosa | “Quando era arrabbiato…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) In questi giorniTuretta è sempre stato descritto come un ””. Unche l’11 novembre ha ucciso a coltellate l’ex fidanzata Giulia Cecchettin e ha abbandonato il suo cadavere lungo la strada che costeggia il lago Barcis in provincia di Pordenone. Come hanno riferito amici e conoscenti, lui e Giulia si erano conosciuti all’università di Padova e terminata la relazione sono però rimasti amici.Turetta avrebbe sofferto molto la fine del rapporto tanto da diventare ultimamente più chiuso. Ma, come assicurano i genitori, non aveva mostrato mai comportamenti violenti e nessuno si sarebbe mai aspettato unadel genere. Ma le cose piano piano stanno prendendo un’altra piega. Durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto è stato ...