“Filippo bravo ragazzo” | il racconto da brividi dell’amico ribalta tutto | “Quando era arrabbiato…” Mamma mia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ma siamo sicuri cheTuretta in apparenza fosse un “” che non aveva mai dato problemi, così come lo hanno descritto i suoi genitori in questi giorni? A contraddire queste affermazioni ci pensa però proprio un amico dell’assassino reo confesso di Giulia Cecchettin, intervistato dalla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’.Leggi anche:Turetta rompe il silenzio: “Volevo farla finita ma non ho avuto il coraggio” La testimonianzadiTuretta “Venivano fuori sempre storie. – rivela a ‘Chi l’ha visto?’ l’amico diTuretta – se all’improvviso voleva sfogarsi con lei o con lui, ogni volta spaccava il materiale. Per esempio quel palo là l’ha spaccato lui l’altra volta, è un anno che va avanti così. Lui sfogava la sua rabbia con ...