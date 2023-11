Fiat ha creato cinque esemplari unici della Topolino per festeggiare i 100 anni della Disney

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 23 novembre 2023)festeggia il centesimoversariocondedicati a Mickey Mouse. Tanto per sgombrare il campo da equivoci, non stiamo parlandodegliTrenta - che prese il suo nome proprio dal celebre personaggio dei fumetti - ma del quadriciclo leggero elettrico cheha realizzato grazie alla sinergie di Stellantis. Si tratta, infatti, di una reinterpretazioneCitroen Ami che si può guidare anche a 14e di cui vi abbiamo raccontato qui. Ma come sono nate queste...