Fiaccolata | mostre e camminate | in Bergamasca le iniziative contro la violenza sulle donne

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Le recenti notizie di cronaca purtroppo sottolineano come il tema delladi genere, femminicidi e soprusi ai danni dellesia ancora presente nella nostra quotidianità. Dall’inizio dell’anno, in Italia sono state 105 le vittime di femminicidio secondo i dati forniti dalla Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: un dato che cresce rispetto allo scorso anno in cui le vittime sono state 100. Proprio in occasione della Giornata internazionalelasono migliaia le manifestazioni,e momenti di confronto e dialogo che in tutto il mondo hanno unito persone diverse con le storie e il ricordo di chi non c’è più. Ecco gli appuntamenti proposti in ...