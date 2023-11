Femminicidio Cecchettin | perché ritengo sbagliato legiferare ora sull’onda dell’emozione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Quando è arrivata la notizia del rapimento della ragazza da parte dell’ex fidanzato tutti speravamo che lui avesse un recupero di lucidità. Purtroppo la situazione è degenerata in un brutale omicidio. In questi casi si rimane sgomenti e verrebbe voglia di stare in silenzio per elaborare il lutto. Lutto per la giovane ragazza e lutto per la fiducia nel genere umano. Purtroppo gli “avvoltoi” si sono subito accaniti su questa vicenda. Chiamo avvoltoi tutti coloro che straparlano e soprattutto usano un evento drammatico per cercare visibilità o peggio per ottenere benefici politici o far passare una legge. Non bisognerebbe mai emanare una leggedi un’emozione forte come questa ma attendere che la mente torni lucida. Non si devono prendere decisioni, proporre astruse regole o comportamenti a seguito di eventi drammatici...