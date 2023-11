Femminicidio Cecchettin | le parole scorrette che i giornali hanno usato per raccontarlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) In centocinque sono morte nel 2023 per mano di un uomo, cinquecentosettantasei negli ultimi cinque anni, e ancora non abbiamo imparato a parlare correttamente dei casi di. Di qualsiasi studente che compie lo stesso errore centinaia di volte si possono dire tre cose: che non ha gli strumenti per comprendere perché e dove sbaglia, che con il suo atteggiamento ha voglia di prendere in giro la sua insegnante o che, banalmente, non sta prestando attenzione. Tra queste tre opzioni si giostrano i miei pensieri tutte le volte che leggo titoli, articoli, editoriali e interviste sulla violenza contro le donne in cui vengono usatee immaginie a loro volta violente. Mi rendo conto che accanto alla gravità dei casi di cronaca questa può sembrare una piccolezza, eppure sono convinta che attraverso le ...