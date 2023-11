Femminicidi | dalla politica dieci anni di fallimenti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Dobbiamo investire sulla prevenzione della violenza contro le donne. Ogni reato è di per sé una sconfitta per lo Stato che non ha saputo impedirlo. E questo tipo di reati è una sconfitta collettiva”. Questo quanto riferito dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso di un’intervista al Sole 24 Ore in cui di fatto anticipava misure contro la violenza sulle donne che sarebbero dovute essere al centro dell’audizione del guardasigilli in Commissione d’inchiesta suima che, letteralmente all’ultimo secondo, è stata sconvocata. “I segnali di allarme sono molti e li conosciamo bene. Con il vademecum che stiamo progettando e che sarà diffuso in ogni luogo, dalle università ai posti di lavoro alle scuole secondarie, vogliamo contribuire a un’educazione al rispetto” ha spiegato Nordio. Negli ultimi...