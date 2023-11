Fedez-Morgan | scontro durissimo | “Lo porto in tribunale” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Pubblicato il 23 Novembre, 2023 Volano gli stracci tradopo che l’ex cantante dei Bluvertigo è stato cacciato da X Factor come giudice a causa dei suoi comportamenti ritenuti inadeguati. Come era prevedibile la questione ha avuto una scia molto polemica e ha visto inasprirsi notevolmente i toni traha accusatodi aver avuto un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti, mentre il rapper milanese, raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d’oro, ha raccontato tutta un’altra verità. “non è stato mandato via per il “vaffa” ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di ...