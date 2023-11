“Fedez ha una grave malattia” | la rivelazione shock di Morgan | “Ha paura di morire”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dopo il Tapiro d’oro di Striscia aè arrivato, ieri mercoledì 22 novembre, quello perche ha svelato per quale motivo Sky ha deciso di mandare via Castoldi da X Factor. “ha una”, ladinon è stato mandato via per le cose viste in video.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.