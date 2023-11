Farmaci | Sessa Simg | “Troppi antibiotici contro mal di gola | efficaci solo nel 5% casi”

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – "Il mal diche colpisce le alte vie respiratorie, nel 95% dei, è dovuto a virus. L'antibiotico funzionanel 5% dei. In queste infezioni virali abbiamo antinfiammatori che agiscono benissimo a livello locale perchè aiutano allare i sintomi: dolore, difficoltà a deglutire e febbricola. L'antibiotico non funziona", anzi "favorisce il fenomeno dell'antibiotico resistenza" ed espone il soggetto "agli effetti avversi del farmaco". Così Aurelio, specialista in medicina interna, nel direttivo nazionale e presidente Regionale di(Società italiana di medicina generale) Lombardia, commenta i risultati dell'indagine di Iqvia sull'antibiotico resistenza, realizzata per Reckitt e appena pubblicata, in ocone ...

Questirichiedono una ricetta del medico, ma come emerge anche dall'indagine Iqvia, "le persone - ricorda- usano anche antibiotici che hanno in casa, quelli usati per altre infezioni. ...

A proposito del mal di gola, per esempio, la stessa Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha ormai accertato - chiarisce la nota - che in 9 casi su 10 è di origine virale e non batterica, e quindi non ...

