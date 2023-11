Farmaci | indagine Iqvia | metà italiani non conosce antibiotico resistenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - Un italiano su 2 non ha mai sentito parlare die il 46% utilizzerebbe gli antibiotici anche per infezioni virali, quai 8 su 10 affermano di aver utilizzato antibiotici negli ultimi 12 mesi e, di questi, ben il 56% lo ha fatto per infezioni del tratto respiratorio superiore, come mal di gola/faringite, laringite e tonsillite, condizioni prettamente di origine virale dove, spesso, non sono necessari. E' la fotografia scattata dalla ricerca sull'utilizzo degli antibiotici da parte deglie alla loronza e sensibilità sull'svolta da, principale società a livello globale nell'elaborazione ed analisi dei dati in ambito sanitario, in collaborazione con Reckitt, una delle ...