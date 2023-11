Farmaceutica | Valentini Mimit | “Settore strategico | obiettivo attrarre più fondi esteri”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – "Il Governo ha ben compreso l'importanza di rendere l'Italia più attrattiva per gli investimentie l'industriarappresenta unsu cui puntare". Lo ha detto il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino, intervenendo in collegamento alla terza edizione dell'Health&BioTech Summit, evento dedicato ai temi della salute e del biotech che si è svolto oggi a Roma e durante il quale è stato anche presentato l'Health&BioTech Accelerator, primo acceleratore di start-up e scale-up del contesto italiano a contenuto innovativo sulla filiera Health & Biotech. Quello farmaceutico, ha sottolineato, "è unche da sempre costituisce un volano di crescita e produttività per ...