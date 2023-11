“Fa quasi commuovere” | le parole di Andreas Muller alla vista delle sue bambine

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 23 novembre 2023), l’ex ballerino di Amici che insieme a Veronica Peparini diventerà presto genitore di due gemelle, ha mostrato su Instagram alcune immagini dell’ecografiadue. “Che meraviglia! Quella girata è la ricevente e quella di fronte è la donatrice. Fa. Comunque, sta tenendo duro la più generosa, quindi il carattere già ci piace”, ha scritto il ballerino a corredodue storie. Come comunicato in precedenza sui social dcoppia, quella di Peparini sarebbe infatti una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica, dove uno dei due feti è donatore di sangue nei confronti dell’altro. “Le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte”, avevano raccontato i due. Instagram @...