F1 | Toto Wolff su Kimi Antonelli | “La F2 è un grande passo | diamogli tempo e non aspettiamoci il botto al primo anno”

(Di giovedì 23 novembre 2023)dopo, Andreasi sta confermando il fiore all’occhiello del programma giovani piloti Mercedes e nel 2024 sarà chiamato ad affrontare una sfida davvero molto complicata. Dopo aver vinto da rookie la Formula Regional Europea, il diciassettenne bolognese parteciperà infatti alla Formula 2 saltando completamente il passaggio intermedio della F3. Un rischio calcolato da parte della Mercedes ed in particolare di, che mise sotto contrattogià nel 2018: “Abbiamo presosotto la nostra ala diversi anni fa, e già allora era un ragazzo fantastico. Si vedeva il carattere, era forte. Lo abbiamo avuto nel garage e c’era molta fiducia. Nel karting ha conquistato degli ottimi risultati. Poi lo metti nelle formule junior, e ...

Il team principal Mercedes Toto Wolff non si lascia prendere dal panico e ritiene che la sua squadra abbia tutte le carte in regola per rintuzzare l’assalto della Ferrari. A differenza del 2022, la ...