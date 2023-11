F1 su TV8 | programma GP Abu Dhabi 2023 | orari gratis e in chiaro | differite dal 24 al 26 novembre

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) Formula 1, ultimo atto. Almeno per quanto riguarda la stagione. Sta difatti per calare il sipario sulla settantaquattresima edizione di un Mondiale che ha avuto un unico protagonista. Quel Max Verstappen capace di sbaragliare il campo, spegnendo sin dal principio qualsiasi velleità iridata altrui. Come da tradizione recente, l’epilogo si terrà nel mastodontico autodromo edificato sull’isola di Yas, negli Emirati Arabi Uniti. Domenica 26è il giorno in cui andrà in scena la quindicesima edizione del Gran Premio di Abu, l’unico a cominciare con la luce naturale e terminare con quella artificiale. L’appuntamento è storicamente indigesto alla Ferrari, che non lo ha mai vinto. Red Bull e Mercedes recitano la parte delle leonesse, con 6 successi a testa. Le uniche affermazioni scappate al Drink Team e alle Frecce ...