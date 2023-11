F1 GP Abu Dhabi 2023 | Russell | “Ferrari forte in qualifica | ma domenica sarà diverso”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) Georgee la sua Mercedes si preparano per l’ultimo atto del Mondiale di F1, in cui la scuderia britannica dovrà difendere la seconda posizione nella classifica costruttori sulla. “Loro son sempre andati fore indurante tutta la stagione, ma in gara”, dice il numero 63 della Mercedes intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di Yas Marina per il Gran Premio di Abu. “Siamo entusiasti per la sfida ravvicinata che ci aspetta con la. Preferisco condurre piuttosto che inseguire in classifica, nonostante i quattro punti di vantaggio non siano tantissimi – ha analizzato-. Lal’anno scorso è stata molto competitiva su questa pista, ma ...