F1 | George Russell | “Dobbiamo difendere il secondo posto nei costruttori dalla Ferrari Sul mio 2023…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) Si apre ufficialmente il weekend conclusivo della stagione. Per l’occasionesi è dimostrato carico e determinato nella conferenza stampa in vista del fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Il pilota inglese, sfortunato protagonista a Las Vegas, vuole chiudere in bellezza un campionato non semplice. Dopo una annata con diversi alti e bassi, nella quale spesso ha dovuto vedere la targa di avversari e compagno di scuderia, il vincitore del Gran Premio di San Paolo 2022 (ultima affermazione per il team di Brackley) proverà a dire la sua sul tracciato di Yas Marina che, storicamente ha sempre visto una Mercedes competitiva e, quantomeno sulla carta, potrebbe essere così anche in questa edizione. Il classe 1998 inizia da un punto di partenza importante per il suo ...