F1 Abu Dhabi | orari e come seguire il GP in tv

(Di giovedì 23 novembre 2023) Mentre a Valencia per la MotoGP andrà in scena l’ultimo capitolo della battaglia per il titolo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martín, a oltre 7mila chilometri di distanza sarà la Ferrari a giocarsi l’ultima chance per mettere le mani sul titolo di vicecampione del mondo Costruttori 2023 in F1. A Yas Marina, infatti, andrà in scena l’ultima gara della stagione del Mondiale, col GP di Abuche vedrà la Rossa duellare con la Mercedes per il secondo posto nei Costruttori dopo che Red Bull, e Max Verstappen soprattutto, ha fatto il vuoto per i titoli principali nel corso dell’annata di F1. Chi avrà la meglio? Ferrari-Mercedes, tutto per essere vicecampioni Ferrari si prepara ad affrontare l’ultima della stagione di F1, in quel GP di Abuche può consegnare al Cavallino Rampante il titolo di vicecampione del mondo Costruttori. Sarà una lotta serrata ...