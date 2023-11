Expo 2030 | non è ancora finita | Gualtieri si gioca il tutto per tutto a una settimana dal voto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 novembre 2023), la volata finale: Roma, Ryad e Busan si contendono la possibilità di essere la città ospitante. La situazione a 7 giorni dal. Sette giorni, una certezza. Roma c’è fino all’ultimo. La corsa aentra nel vivo e, a 7 giorni dalper determinare quale sarà la città ospitante della manifestazione di respiro internazionale,non solo tira le somme ma mette a punto un’ulteriore strategia. Il Primo Cittadino sa benissimo che la sfida non è semplice: il confronto con Ryad e Busan è serrato, per questo il tempo deve diventare alleato di. L’ex Ministro dell’Economia è volato a Parigi dove cerca di mettere in contatto più persone possibili per favorire la candidatura di Roma: la promozione del progetto è fondamentale ...