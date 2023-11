(Di giovedì 23 novembre 2023) Ladi Barcellona ha chiestodi carcere per, ex giocatore dintus, Barcellona e Siviglia, che era stato arrestato...

Ex Juve, caso Dani Alves: la Procura chiede nove anni nel processo per violenza sessuale

Commenta per primo La Procura di Barcellona ha chiesto nove anni di carcere per Dani Alves, ex giocatore di Juventus, Barcellona e Siviglia , che era stato arrestato lo scorso gennaio per l'accusa di ...

Juve, perché Vlahovic rischia di diventare un caso: il pericolo da evitare Corriere dello Sport

Vlahovic è un caso, dal rinnovo alle scelte di Allegri: la bestia nera ... TuttoJuve24.it

Ex Juve, caso Dani Alves: la Procura chiede nove anni nel processo per violenza sessuale

La Procura di Barcellona ha chiesto nove anni di carcere per Dani Alves, ex giocatore di Juventus, Barcellona e Siviglia, che era stato arrestato lo scorso gennaio per l'accusa di violenza sessuale su ...

Antognoni: "Io alla Juve, minacciarono di far saltare in aria la casa del presidente"

Anche la Juve mi aveva cercato. Erano gli anni di piombo. Melloni, il presidente di allora, mi chiamò d’urgenza. Avevano minacciato di fargli saltare in aria la casa. Rimasi scioccato. L’affare saltò.