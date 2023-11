Ex Ilva | presidio a Milano | ' necessaria una decisione | 20mila lavoratori nell' incertezza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023), 23 nov. (Adnkronos) - Circa un centinaio di persone hanno dato vita, questa mattina, a unin viale Certosa, a, di fronte alla direzione di Acciaierie D'Italia per indurre il gruppo a compiere scelte che rilancino l'azienda con investimenti industriali e ambientali. "Oggi noi di Fim-Fiom-Uilm, insieme aidegli stabilimenti dell'siamo qui indavanti alla sede di Arcelor Mittal e Acciaierie d'Italia per ribadire chiaramente che non si può più aspettare, i soci devono prendere una. Ci sono ventimilache sono in condizioni di, rischiando quotidianamente la vita. Non si può rimanere ancora in questa situazione", dice Loris Scarpa coordinatore nazionale ...