Evasione Fiscale | Indagati i Figli della Ministra Casellati per Fatture False

L’indagine per evasione fiscale sui figli della ministra Elisabetta Casellati

Shakira patteggia multa da 7 - 2 mln di dollari per evitare 8 anni di carcere per evasione fiscale : pop star accusata di non aver pagato al fisco 14 - 5 mln tra il 2012 e il 2014