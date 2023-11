Europei di Curling | in programma le semifinali | l’Italia sfida la Svezia nelle gare maschili e femminili

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 novembre 2023) Aberdeen – Ad Aberdeen (Regno Unito) si sta per entrare nella fase più calda dei Campionati2023 di, quella a eliminazione diretta. Il round robin maschile è infatti andato in archivio nel pomeriggio di giovedì 23 novembre. Dunque, la parola passa alle. Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – accompagnati da Alberto Pimpini (Aeronautica Militare) nel ruolo di riserva e seguiti dal coach Ryan Fry – non hanno solo concluso il girone in prima posizione, ma sono riusciti a farlo da imbattuti, forti di nove vittorie in altrettante partite. Le regole prevedono che, in semifinale, la vincitrice del round robin affronti la quarta classificata. Pertanto, l’avversaria degli azzurri sarà la. L’incontro avrà luogo a ...