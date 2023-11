Eugenio in Via Di Gioia | il video di Stormi tra sogni e paure condivise | testo e significato

Leggi su dilei

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dopo undici anni di carriera e un anno dopo il loro ultimo singolo, gliin via Ditornano con un progetto straordinario: è uscito, un pezzo denso di, che il gruppo torinese ha voluto accompagnare con unmolto particolare. “”:della canzoneè l’ultimo singolo degliin Via Di, band torinese conosciuta per la loro creatività e il loro intuito nel raccontare temi importantissimi grazie alla musica. Un’urgenza, quella di narrare, che hanno esternato anche all’interno di, il loro ultimo singolo. Unche tocca il problema sempre più attuale della rincorsa alla perfomance.Cesaro, ...